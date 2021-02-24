Окупанти використовують пандемію для обмеження свобод у Криму - правозахисниця

Росія продовжує переслідування та утиски кримських татар на окупованому півострові, обмежує свободу ЗМІ, запроваджує програму мілітаризації території та населення.

Про це йшлося у ході міністерської панельної дискусії «Міжнародна відповідь на порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, Україна», що відбулась у рамках сегмента високого рівня Ради ООН з прав людини, повідомляє власкор Укрінформу.

«Кримськотатарське населення в Криму продовжує бути об’єктом політичних репресій на півострові. 17 лютого було проведено нову серію обшуків та арештів у шести активістів, які виступали проти політичного переслідування кримських татар», - розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Він наголосив, що РФ продовжує порушувати права людини в Криму - на це спрямовані дії системи, хоча всі ці випадки фіксуються. При цьому Росія ігнорує як положення міжнародного права, так і резолюції ООН та інших міжнародних організацій.

Кримськотатарська журналістка Лютфіє Зудієва вказала на зростання кількості політв’язнів у Криму.

«За останні 7 років список політичних бранців в Криму зріс до понад 115 людей, більшість із них кримські татари. Це вчителі, лікарі, журналісти, інженери, активісти у сфері захисту прав людини, релігійні лідери та інші», - сказала вона.

За її словами, близько 15 бранців мають значні проблеми зі здоров'ям і не можуть утримуватися у в’язниці з гуманітарних причин.

«Тимчасова окупація Росією Криму зруйнувала життя тисяч людей. Більше двох сотень дітей вимушено зростають без батьків, постраждали психологічно внаслідок обшуків, матері та дружини політичних бранців піддаються адміністративним покаранням, їхні батьки залишають цей світ так і не побачивши повернення своїх дітей», - сказала Лютфіє Зудієва.

Керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник вказала на те, що коронавірус використовується як необгрунтоване обмеження прав та свобод на півострові. Кримчани зараз не можуть його залишити. Так само неможливий і доступ до об’єктивної інформації.

«Українські FM-радіостанції заблоковані в Криму російськими провайдерами, так само як сайти провідних українських медіа та сайт Меджлісу кримськотатарського народу… Лише російські та проросійські медіа можуть вільно працювати в Криму», - сказала Ольга Скрипник.

Вона також розповіла, що в Криму відбувається примусова мілітаризація цивільного населення.

«Українців примусово відправляють служити до ЗС РФ, значні масштаби має мілітаризація дітей. Для них передбачено спеціальну бойову підготовку, а основний акцент освіти в Криму - це російська ідентичність та популяризація служби у ЗС РФ. Система освіти в Криму стала частиною широкомасштабної політики РФ з мілітаризації населення», - сказала правозахисниця.

Як повідомлялося, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав обґрунтованим позов України проти Росії про порушення прав людини в окупованому Криму.

Спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції із захоплення Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей.