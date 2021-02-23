Євросоюз має ввести проти Росії санкції за порушення прав людини в Криму - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Європейський Союз має застосувати до Росії за порушення прав людини в окупованому Криму такий самий правозахисний санкційний механізм, як і за арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кулеба заявив на спільній з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом пресконференції у Києві.

Кулеба розповів, що Ландсбергіс прилетів до Києва після засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, тому під час їхньої розмови з ним багато уваги приділялося питанням взаємодії між ЄС та Україною.

«Ми позитивно оцінюємо рішення Європейського Союзу застосувати санкції проти Російської Федерації у відповідь на арешт Олексія Навального. Але я скористався нагодою, щоб підтвердити своєму литовському колезі моє глибоке переконання, що правозахисний санкційний механізм ЄС має бути застосований до порушників прав людини в окупованому Криму», - сказал Кулеба.

Він додав, що очільники МЗС України та Литви взяли сьогодні участь в онлайн-дискусії щодо ситуації з правами людини в окуповуваному Криму, який проводила Рада ООН з прав людини.

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Кулеба також поінформував, що обговорив з литовським колегою ситуацію в Білорусі і останню зустріч президента РФ Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.

Він зазначив, що обох міністрів непокоїть ситуація в Білорусі, оскільки, це «наш сусід, не чужа нам країна».

Як повідомляв Укрінформ, міністри закордонних справ ЄС прийняли 22 лютого політичне рішення щодо застосування обмежувальних заходів проти чотирьох російських посадовців, які були причетними до протиправних дій щодо російського опозиційного політика Олексія Навального і його арешту, а також до придушення мирних демонстрацій на його підтримку. Нові санкції проти Росії мають бути затверджені країнами-членами ЄС за тиждень.

Фото: МЗС