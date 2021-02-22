Рада міністрів ЄС погодила санкції через арешт Навального

Міністри закордонних справ ЄС прийняли політичне рішення щодо застосування обмежувальних заходів проти чотирьох посадовців РФ, які були причетними до протиправних дій проти опозиційного політика Олексія Навального і його арешту, а також до придушення мирних демонстрацій на його підтримку.

Про це під час прес-конференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ повідомив Високий Представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми досягли політичної згоди застосувати обмежувальні заходи проти тих, хто несе відповідальність за його (Навального – ред.) арешт, затримання та засудження. Ми зробили це вперше з використанням Глобального механізму санкцій ЄС за порушення прав людини. Ці санкції зараз будуть приведені у відповідність до наших адміністративних процесів, за пропозицією високого представника ЄС. Країни-члени зараз нададуть конкретні пропозиції, які пройдуть через адміністративні процедури, які є доволі складними, але я сподіваюся, займуть не більше 1 тижня. Рішення буде ухвалено Радою ЄС за письмовою процедурою», - зауважив Боррель.

Він наголосив, що європейські міністри закордонних справ також досягли згоди навколо необхідності надавати більше підтримки всім, хто залучений в Росії до захисту політичних та громадянських прав.

Відповідаючи на уточнюючі запитання преси, Боррель на цьому етапі відмовився конкретизувати перелік російських посадових осіб, на яких ЄС пропонує притягнути до відповідальності за Європейським глобальним режимом санкцій за суттєві порушення прав людини, який ще називають європейським варіантом Акту Магнітського.

Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель 4-6 лютого поточного року здійснив візит до Москви з метою обговорення з російською стороною ситуацію навколо арешту та замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального та жорстокого придушення протестів на його підтримку. Візит відбувся напередодні стратегічної дискусії в рамках Європейської ради щодо стратегії подальших стосунків з РФ, яка має відбутися у березні поточного року.

Під час візиту європейський дипломат зіткнувся з обструкцією та провокаціями з боку приймаючої сторони. За підсумками візиту високий представник ЄС оприлюднив висновок про те, що Росія чітко означила небажання поновлювати конструктивні відносини з ЄС, і бачить у демократичних цінностях екзистенційну загрозу для себе.