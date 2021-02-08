Боррель: Мій візит показав, що Росія не готова до конструктивнішого діалогу з ЄС

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки за підсумками свого візиту в Росію заявив, що Москва не виявляє готовності до діалогу.

Про це Боррель повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.

«Мій візит до Москви показав, що Росія не хоче скористатися можливістю для конструктивнішого діалогу з ЄС. Це сумно, і нам доведеться робити висновки», - зазначив дипломат.

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.



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Боррель додав, що зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим і меседжі від російської влади під час візиту підтвердили, що Європа і Росія рухаються в різні боки.

Крім того, у блозі на сайті Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Верховний представник ЄС написав: «Часом дискусія з моїм російським колегою сягала високого рівня напруженості, оскільки я закликав до негайного і беззастережного звільнення пана Навального, а також до повного і неупередженого розслідування замаху на нього».

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Боррель ще раз указав, що агресивно організована пресконференція і вислання трьох дипломатів під час його візиту свідчать, що «російська влада не хотіла скористатися цією можливістю для конструктивнішого діалогу з Євросоюзом».

За його словами, це не є несподіванкою, проте викликає жаль. «Схоже, що Росія поступово відривається від Європи», - констатував дипломат

Верховний представник ЄС також повідомив, що обговорить ці питання з главами МЗС країн Євросоюзу. «Державам-членам належить приймати рішення про подальші кроки - і, так, вони можуть включати санкції», - підкреслив Боррель.

Як повідомлялося, 25 січня після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ Боррель оголосив про намір відвідати Росію на запрошення Лаврова з метою обговорення поточних проблем у відносинах між РФ і Євросоюзом, включаючи отруєння та арешт опозиційного політика Олексія Навального, а також придушення демонстрацій на його підтримку.

Як наголосив Боррель, цей візит здійснюється напередодні стратегічної дискусії щодо відносин з Росією у форматі Європейської ради, яка має відбутися у березні.

Фото: European Union/EP