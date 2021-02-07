У МЗС Естонії розкритикували Борреля за візит до Москви

Як передає Укрінформ, про це інформує ERR.

Зокрема естонський міністр розкритикувала шефа дипломатії ЄС за те, що він не порушив у Москві питання війни РФ проти України.

"Ми очікували, що ЄС рішуче засудить продовження агресії Росії на сході України, анексію Криму та торпедування Росією Мінських угод. На жаль, цього не сталося", - сказала пані Лійметс.

"Те, як Росія використала та провела зустріч з очільником зовнішньополітичного відомства ЄС Йозепом Борреллом у п'ятницю, було "настільки ж цинічно, наскільки це можна було передбачити", - заявила Ева-Марія Лійметс.

Міністр додала, що це було саме те, що Естонія передбачала до цієї зустрічі.

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Обговорюючи висилку з Москви дипломатів ЄС з Польщі, Швеції та Німеччини, про яку було оголошено під час зустрічі, вона сказала: "Росія надіслала ще один сигнал про те, що вони не зацікавлені в предметній співпраці та діалозі".

Лійметс зазначила, що загалом в Естонії залишилася "низка серйозних питань" після зустрічі Борреля у Москві.

Вона повторила, що час зустрічі був визначений невдало, й сказала, що однією з передумов зустрічі мала бути зустріч з лідером російської опозиції Олексієм Навальним, його дружиною або членом заснованої ним організації - Фонд боротьби з корупцією.

За її словами, Боррель повинен був зазначити, що декілька країн ЄС, зокрема Естонія, вимагали додаткових санкцій проти Москви після винесення Навальному вироку.

Як повідомлялося, перебуваючи цього тижня з візитом в Москві для обговорення проблем у відносинах між ЄС та РФ, Боррель дізнався про рішення російської влади вислати трьох європейських дипломатів з Москви, та засудив такі дії уряду РФ.