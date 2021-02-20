Суд залишив Навальному реальний термін - до 2023 року

Мосміськсуд залишив у силі рішення Симоновського суду Москви про заміну опозиційному політику Олексію Навальному умовного терміну на реальний у кримінальній справі «Ів Роше».

Таке рішення ухвалено на виїзному засіданні в Бабушкінському суді 20 лютого, передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

Водночас суд зарахував час, який Навальний провів під домашнім арештом з 30 грудня 2014 року по 17 лютого 2015 року, а також місяць, проведений ним у СІЗО "Матросская тишина". З урахуванням цього, опозиціонер буде перебувати в колонії близько 2 років і 5 місяців.

Навальний був засуджений у 2014 році за обвинуваченням у шахрайстві до 3,5 років позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном на п'ять років (потім його подовжили ще на рік). У лютому 2021 року суд замінив це покарання на реальне ув'язнення за поданням Федеральної служби виконання покарань. Відомство вирішило, що політик порушує умови свого покарання і переховувався від нього.

Захист Навального наполягає, що Навальний не ховався, а проходив реабілітацію в Німеччині.

В останній промові в ході засідання політик заявив, що не шкодує, що повернувся в Россіію, що сила - в правді, а Росія "буде не тільки вільною, але і щасливою".

Сьогодні в Бабушкінському суді відбудеться ще одне засідання щодо Олексія Навального - про наклеп на ветерана війни Ігната Артеменка.

За інформацією Інтерфаксу, в суді присутні представники посольств Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Нідерландів, а також представник ЄС.

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Як повідомлялося, 17 січня Навального затримали в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво", коли він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня 2020 року.

2 лютого суд замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, він має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

Саму справу "Ів Роше" Навальний і його прихильники вважають політично мотивованою. У 2017 році Європейський суд з прав людини ухвалив, що розгляд справи порушив право Навального на справедливий розгляд.

Фото: EPA