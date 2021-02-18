Навального поставили на облік у СІЗО як схильного до втечі

Російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в СІЗО 99/1 («Кремлівський централ»), поставили на облік як схильного до втечі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інстаграм політика.

«Заходять охоронці і ведуть мене в кімнату на іншому поверсі. Там троє: капітан, підполковник і полковник. У нас засідання профілактичної комісії. Вирішено поставити вас на профілактичний облік як схильного до втечі. Ну я, звісно, починаю сміятися. А потім, вже далеко не вперше за останній місяць, запитую: "Це жарт такий? Розіграш?" А вони не сміються, а дають мені папірець на підпис», - йдеться у повідомленні.

У чому виражатимуться вжиті заходи, політик не знає, але припустив, що тепер його, імовірно, возитимуть не тільки під конвоєм, а й «у кайданах».

Як повідомлялося, Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння його в Росії «Новічком». 2 лютого російський суд замінив умовний термін Навальному на реальне покарання у справі «Ів Роше». З вирахуванням відбутого в 2014 році домашнього арешту Навальний проведе в колонії загального режиму 2 роки і 8 місяців, якщо рішення суду набере чинності. До апеляції він перебуватиме в СІЗО.

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Після цього в Росії відбулися декілька масових вуличних акцій протесту прихильників Навального. Понад 10 тисяч їх учасників були затримані, багатьох заарештували. 11 лютого МВС РФ заявило про порушення 90 кримінальних справ після протестів у січні-лютому.

На початку цього тижня ЄСПЛ закликав російську владу негайно звільнити Навального в рамках термінових забезпечувальних заходів. Російська влада заявила, що це неможливо.