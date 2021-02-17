ЄСПЛ вимагає від Росії негайно звільнити Навального

Європейський суд з прав людини виступив з вимогою до Росії негайно звільнити з-під варти опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на блог Навального, в якому опубліковано відповідне рішення.

«Палата з семи суддів Суду вирішила в інтересах сторін та належного ведення розгляду дати вказівку Росії відповідно до правила 39 Регламенту Суду звільнити заявника», - йдеться у повідомленні.

Суд прийняв таке рішення, «розглянувши обставини і можливості загрози життю заявника» з урахуванням «загальних обставин поточного перебування заявника під вартою». У суді наголосили, що забезпечувальні заходи було вжито «без шкоди для вирішення по суті цієї справи».

Тепер, як стверджує адвокат Навального Ольга Михайлова, відповідно до регламенту ЄСПЛ російський уряд повинен виконати рішення.

Як повідомлялося, Олексія Навального затримали 17 січня після повернення до Росії з Німеччини, де він лікувався після отруєння його в Росії «Новачком». 2 лютого суд за поданням ФСВП замінив політику умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Навальний повинен відбути в колонії 2 роки і 8 місяців.

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Після цього в Росії пройшли кілька масових вуличних акцій протесту прихильників Навального. Понад 10 тисяч їх учасників було затримано, багатьох відправили під арешт. 11 лютого МВС РФ заявило про порушення 90 кримінальних справ після протестів у січні-лютому.

У 2017 році ЄСПЛ визнав вирок у справі «Ів Роше» несправедливим; уряд РФ виплатив Навальному компенсацію, однак сам вирок не скасували.

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