Протести у Росії: активісток Pussy Riot і брата Навального визнали політв'язнями

Правозахисний центр «Меморіал» визнав в'язнями совісті фігурантів справи про порушення санітарно-епідеміологічних правил, порушеної після масових акцій протесту 23 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті правозахисників.

Політв'язнями, зокрема, визнані активістки Pussy Riot Марія Альохіна і Люся Штейн (яка є також муніципальним депутатом), співробітники ФБК Любов Соболь, Олег Степанов і Микола Ляскін, речниця Олексія Навального Кіра Ярмиш, брат Навального Олег, муніципальний депутат Дмитро Барановський, голова профспілки «Альянс лікарів» Анастасія Васильєва.

«Санітарна справа» - серія кримінальних справ, заведених про порушення санітарно-епідеміологічних норм під час протестів у Москві 23 січня 2021 року. 24 січня 2021 року, наступного дня після загальноросійської акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального, заарештованого після повернення в Росію 17 січня, було порушено кримінальну справу за статтями про порушення санітарних норм. 27 січня в Москві у родичів і прибічників Навального пройшли обшуки. Адвокати в той день заявили, що слідство цікавлять як мінімум 37 опозиційних активістів, політиків і діячів культури, які закликали вийти на мітинг 23 січня. Під час обшуків вилучалася оргтехніка та електронні пристрої.

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Зараз всі фігуранти справи перебувають під домашнім арештом. Це максимально суворий досудовий запобіжний захід за статтею про порушення санітарних норм. Фігурантам санітарної справи можуть загрожувати примусові роботи, штраф або до двох років позбавлення волі. Якщо слідство доведе, що через порушення санітарних правил загинула людина, потенційне покарання збільшується до п'яти років колонії. При загибелі більше ніж двох осіб - до семи років.

Фото: Александр Горохов для «Медузы»