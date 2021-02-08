У Москві заочно арештували українського спонсора Фонду Навального

У Росії Басманний суд Москви заочно заарештував за обвинуваченням у шахрайстві керівника ТОВ "Строй інжиніринг" українця Олександра Хоменка. За даними Слідчого комітету Росії, він фінансово підтримував "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прессекретаря суду Ірину Софінську.

«Судом задоволено клопотання слідчого про обрання щодо Олександра Хоменка запобіжного заходу у вигляді взяття під варту заочно», - сказала Софінська.

Раніше, 30 січня, СКР висунув Хоменку заочне обвинувачення за трьома епізодами скоєння злочинів за частиною 4 статті 159 КК РФ (Шахрайство, вчинене організованою групою, в особливо великому розмірі). Він оголошений у міжнародний розшук.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навального було затримано в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

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2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі з вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

У багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального і з закликами до відставки Путіна. Силовики почали жорсткі заходи для розгону демонстрантів, застосовуючи спеціальні засоби. Кілька тисяч людей було затримано. Порушено 50 кримінальних справ. Серед інших, також переслідується ряд співробітників ФБК.