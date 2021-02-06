Fitch оцінило вплив арешту Навального на бюджетні витрати

Fitch оцінило вплив арешту Навального на бюджетні витрати

Укрінформ
На думку рейтингового агентства Fitch, акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального можуть призвести до великих бюджетних витрат у 2021 році, ніж прогнозувалося раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті рейтингового агенства.

Зазначається, що протести на підтримку опозиціонера стали більш масштабними, ніж раніше, і це, на думку Fitch, загрожує продовженням соціальних хвилювань.

Як повідомлялося, 17 січня Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Навальний повинен відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

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У багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального і з закликами до відставки Путіна. Силовики почали жорсткі заходи для розгону демонстрантів, застосовуючи спеціальні засоби. Кілька тисяч людей були затримані.

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