Fitch оцінило вплив арешту Навального на бюджетні витрати

На думку рейтингового агентства Fitch, акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального можуть призвести до великих бюджетних витрат у 2021 році, ніж прогнозувалося раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті рейтингового агенства.

Зазначається, що протести на підтримку опозиціонера стали більш масштабними, ніж раніше, і це, на думку Fitch, загрожує продовженням соціальних хвилювань.

Як повідомлялося, 17 січня Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Навальний повинен відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

У багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального і з закликами до відставки Путіна. Силовики почали жорсткі заходи для розгону демонстрантів, застосовуючи спеціальні засоби. Кілька тисяч людей були затримані.