Суд Москви переніс засідання у справі про «наклеп» — Навальний був проти

Суддя Бабушкінського районного суду Москви переніс засідання у справі Олексія Навального про наклеп на ветерана Другої світової війни на 12 лютого. Раніше російський прокурор попросив відкласти засідання у справі Навального через закінчення робочого часу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The Insider.

Уточнюється, що Навальний виступав проти перенесення засідання: "Я притиснув вас до стінки. Я категорично проти і вважаю, що прокурор наполягає на перерві тому, що підловив одного з ваших фабрикаторів і торгівця дідом на брехні".

У рамках засідання Навальний багато разів вказував на нестикування у показах свідків. Зокрема, з'ясувалося, що ні ветеран, ні його онук не подавали заяви на Навального у справі про наклеп. «Вони все вигадали. Слідчий сам написав заяву, а цей [свідок] бреше тут. Ви не можете його показати, тому що з'ясується, що він бреше. Ваша справа сфабрикована. Ви тут сидите і вдаєте, що ви суддя, але ви навіть не розумієте, як процес влаштований», - аргументував Навальний.

Як повідомляв раніше Укрінформ, на засіданні Бабушкінського районного суду Москви в п'ятницю розглядається справа російського опозиціонера Олексія Навального, у якій він обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 128.1 КК РФ ("Наклеп"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт.

Раніше суд призупиняв провадження у справі, але після повернення Навального в Росію поновив його.

У червні минулого року телеканал RT випустив агітролик, в якому багато публічних людей агітували за поправки до конституції РФ, внесені з ініціативи президента Володимира Путіна. Навальний написав у Твіттері: «О, ось вони, голубчики. Слід визнати, що поки команда продажних холуїв виглядає слабенько. Подивіться на них: це ганьба країни. Люди без совісті. Зрадники». В середині червня Слідчий комітет РФ порушив проти Навального кримінальну справу. Потерпілим у справі визнали учасника Другої світової війни Гната Артеменка, який був одним з багатьох героїв агітаційного ролика. У відомстві повідомили, що своїм коментарем Навальний нібито підірвав здоров'я ветерана.

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Як повідомлялося, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" у кінці серпня минулого року.

2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Навальному умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний. Навальний повинен відбути три з половиною роки позбавлення волі з вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

У багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального і з закликами до відставки Путіна. Силовики вдалися до жорстких заходів для розгону демонстрантів, застосовуючи спеціальні засоби. Кілька тисяч людей були затримані.