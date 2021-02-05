У Росії «раптово помер» лікар Омського шпиталю, який рятував Навального

Заступник головного лікаря Омської лікарні швидкої допомоги Сергій Маскимішин, який керував закладом, що надав первинну медичну допомогу від отруєння російському опозиціонеру Олексію Навальному, «раптово помер» у віці 55 років.

Про це йдеться в повідомленні телеканалу CNN із посиланням на заяву, оприлюднену лікувальним закладом, передає Укрінформ.

«Із жалем інформуємо, що … заступник головного лікаря з анестезіології та реанімації лікарні швидкої допомоги №1, асистент кафедри Омського державного медичного університету, кандидат медичних наук Максимішин Сергій Валентинович раптово помер»,- наводить телеканал зміст заяви.

Як повідомлялося раніше, Олексій Навальний 20 серпня потрапив до відділення гострих отруєнь Омської лікарні швидкої допомоги №1 після того, як відчув симптоми сильного отруєння в пасажирському літаку, що прямував із Сибіру до Москви. Керівник апарату Навального Леонід Волков підтвердив CNN, що Максимишин відповідав за лікування опозиціонера.

Пізніше в німецькій лабораторії було встановлено, що опозиціонера намагалися отруїти хімічною зброєю групи «Новічок».

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Сам Олексій Навальний неодноразово висловлював слова подяки лікарям в Омську, які зробили все необхідне для того, щоби він вижив та продовжив лікування в Німеччині.