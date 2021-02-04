Лідери Ради Європи виступили із заявою щодо ув'язнення Навального

Лідери Ради Європи висловили глибоке занепокоєння через ув’язнення російського опозиційного політика Олексія Навального та закликали притягнути до відповідальності правоохоронців, причетних до застосування насильства проти громадян під час акцій протесту в РФ.

Про це йдеться у спільній заяві генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, президента Парламентської асамблеї РЄ Ріка Дамса та державного міністра уряду Німеччини, яка головує в організації, Міхаеля Рота, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми глибоко розчаровані рішенням московського суду щодо реального терміну ув’язнення для Олексія Навального… Ми закликаємо російську владу дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань згідно з Європейською конвенцією з прав людини», - заявили керівники Ради Європи.

Вони нагадали, що рішення суду ґрунтується на кримінальному обвинуваченні, яке Європейський суд з прав людини у справі «Навальний проти Росії» від 15 жовтня 2017 року визнав свавільним.

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Політики також закликали керівництво РФ всебічно розслідувати масові випадки протиправних насильницьких дій правоохоронців щодо мирних протестувальників і журналістів під час акцій на підтримку Навального та притягнути причетних до відповідальності.

Як повідомлялося, 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навального у справі «Ів Роше» на реальний наприкінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробного терміну, не повертаючись у Росію після лікування в Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту в Москву, й інспекції було відомо про його місцезнаходження.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

У Москві та багатьох інших містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального та із закликами до відставки Путіна. Силовики вжили жорстких заходів для розгону демонстрантів, застосовуючи спеціальні засобви. Декілька тисяч чоловік були затримані.