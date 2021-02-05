Отруєння Навального: Боррель сказав, коли можливе рішення ЄС про санкції

На цей час від країн-членів не надходило пропозицій щодо запровадження нових санкцій у зв’язку із ситуацією навколо замаху на життя та арешту Олексія Навального. Обговорення тривають в рамках підготовки до широкої дискусії щодо подальших стосунків між ЄС і Росією.

Про це сьогодні у Москві під час прес-конференції за підсумками першої частини переговорів із головою російського МЗС Сергієм Лавровим заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу. Трансляція заходу велася на мультимедійному каналі ЄС.

«Щодо подальших санкцій. На цей час не було пропозицій від країн-членів. Обговорення буде продовжено під час наступної Ради міністрів ЄС із закордонних справ, і також між лідерами країн Європейського Союзу, яку ми матимемо у березні, коли відбудеться важливе обговорення відносин між Європейським Союзом і Росією. Мій візит сюди є частиною підготовки до цих дискусій», - сказав Боррель, відповідаючи на запитання преси.

Він наголосив, що європейська сторона вважає за важливе продовжувати пошук сфер для співпраці з Росією, незважаючи на відмінності та непогодження як у двосторонніх стосунках, так і на міжнародній арені. За його словами, для ЄС було важливим наголосити на тому, що воля до такої співпраці залишається, що не виключає обговорення важливих проблем, у яких сторони не погоджуються.

«Я довів до міністра Лаврова нашу глибоку занепокоєність арештом пана Навального, та повторив наш заклик щодо його звільнення та проведення незалежного розслідування його отруєння. Я вважаю, що повне та прозоре розслідування може допомогти з’ясувати, що саме відбулося під час цього замаху на отруєння пана Навального. Але, якщо говорити щиро, ми можемо повторювати це два, три, чотири – стільки разів, скільки вам хочеться. Речі залишаються такими ж», - зауважив Боррель.

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Як вже повідомлялося, 25 січня після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ високий представник ЄС оголосив про намір відвідати Росію на запрошення міністра закордонних справ цієї країни, з метою обговорення поточних проблем у відносинах між Росією і ЄС, включаючи факт отруєння та арешту російського опозиційного політика Олексія Навального, а також придушення демонстрацій протесту на території РФ.

Як наголосив сам Високий представник ЄС, цей візит здійснюється напередодні стратегічної дискусії щодо відносин з Росією в форматі Європейської Ради, яка має відбутися у березні поточного року із врахуванням останніх подій.