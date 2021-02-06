Кулеба заявив про підтримку Навального попри його погляди щодо Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підтримує російського опозиціонера Олексія Навального, якого свавільно кинули за ґрати.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Кулеби, «Україна виступає на захист росіян, які прагнуть демократичних змін», а Олексій Навальний став «уособленням цих змін».

«Я принципово завжди виступатиму на підтримку людини, яку свавільно кидають за ґрати по абсолютно очевидному політичному кейсі. Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми будемо з ним розбиратися, з його поглядами на Крим і на відносини з Україною. Це інше питання. Але права людини мають поважатися. Тому справа Навального у цьому плані є очевидною», – зазначив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що якщо в результаті демократичних виборів опозиціонер Олексій Навальний очолить Росію, то йому доведеться повернути окупований Крим Україні.

Восени 2014 року Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: "Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?". Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим "де-факто російський".

Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і "Голосу Америки" він сказав, що "питання Криму" не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав "чесний референдум", перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари.

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Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що "не бачить вирішення кримської проблеми", і цю проблему, на його думку, "не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний".

У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій.

При цьому опозиціонер у коментарях ЗМІ називав тему України "периферійною" для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, "чого хоче Путін", аби нав’язувати свій порядок денний.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.