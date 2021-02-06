Курц підтримує Nord Stream 2 та не пов’язує санкції з Навальним

Австрія і надалі вважає необхідною реалізацію проєкту газопропроводу "Північний потік-2" та не схильна пов’язувати будівництво цього трубопроводу із ситуацією з Олексієм Навальним.

Як передає Укрінформ, про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

"Я вітаю те, що німецький федеральний уряд і далі стоїть на стороні "Північного потоку-2", - сказав Курц.

Газета нагадує, що напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не хоче пов'язувати справу Навального із суперечкою навколо газопроводу "Північний потік-2". За її словами, позиція офіційного Берліна щодо проєкту газопроводу та необхідності завершення його будівництва не змінилася.

Австрійський канцлер у інтерв’ю німецькому виданню також заявив про небажання пов’язувати будівництво цього "дуже позитивного проєкту" зі справою Навального. На його переконання, "Північний потік-2" – це "європейський проєкт", користь від якого отримають Німеччина, Австрія та інші країни ЄС.

"Я не вважаю, що треба пов’язувати необхідну реакцію на дії проти Навального з будівництвом "Північного потоку-2". Той, хто вважає, що новий трубопровід буде лише в інтересах Росії, помиляється" – заявив Курц.

Водночас, як зазначається у матеріалі, при реалізації проєкту також мають бути збережені інтереси України.

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При цьому, австрійський канцлер закликав російську владу звільнити опозиціонера Олексія Навального, судовий вирок якому він назвав "неприйнятним".

Також, як стверджує Курц, незважаючи на всі розбіжності, "діалог з Росією" з боку Євросоюзу є важливим.

Як відомо, 94% спірного трубопроводу "Північний потік – 2" між Росією та Німеччиною завдовжки 1234 км і вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км - по 75 км на обох лініях. Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій. Наразі російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами, але західні компанії через санкції відмовляються сертифікувати та страхувати газогін.

Як повідомлялося, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" у кінці серпня минулого року.

2 лютого Симоновський суд Москви засудив Навального до трьох з половиною роки позбавлення волі.

У багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального і з закликами до відставки Путіна. Силовики вдалися до жорстких заходів для розгону демонстрантів, застосовуючи спеціальні засоби. Кілька тисяч людей були затримані.

Фото: twitter/Sebastian Kurz