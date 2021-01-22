«Не ховати слова у вату»: президент Литви закликає ЄС до санкцій проти Росії за арешт Навального

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що близько половини країн Євросоюзу порушують питання про санкції щодо Росії за затримання опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi.

«Щодо цього питання виступав я, глави інших Балтійських держав, прем'єр Фінляндії, а також керівники Німеччини, Нідерландів і деякі країни Центральної Європи. Тому питання Навального дійсно обговорювалося широко, говорили і про санкції ... Ймовірно, половина держав точно порушувала це питання», - сказав Науседа на пресконференції.

За його словами, подальші обговорення санкцій ЄС продовжаться наступного тижня, починаючи з понеділка, на рівні міністрів закордонних справ.

Президент Литви вважає, що до ситуації з затриманням Навального "не можна ставитися терпляче", вона сигналізує про те, що опозиційний діяч може бути позбавлений волі «на довгі роки». «Це абсолютно не відповідає духу тих відносин, які мають складатися між Євросоюзом і Росією, США і Росією. Тому ми маємо бути принциповими і не ховати слова у вату: те, що відбувається - неприйнятно», - підкреслив Науседа.

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Як повідомляв Укрінформ, Європейський парламент напередодні більшістю голосів прийняла резолюцію у зв'язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального, яка закликає ЄС і держави-члени до ґрунтовного перегляду стратегії відносин із Росією і до негайної зупинки проекту «Північний потік-2».

Навальний 17 січня був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи «Новічок» наприкінці серпня минулого року в РФ. Суд призначив йому 30 діб арешту.

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21 січня в Москві та інших містах Росії були затримані багато колег і прихильників Навального.