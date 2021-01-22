Cейм Польщі засуджує дії Росії у справі Навального

Нижня палата польського парламенту засудила арешт російського опозиціонера Олексія Навального і закликала російську владу звільнити його і розслідувати справу отруєння.

Про це йдеться в резолюції, прийнятій на засіданні Сейму у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Системне переслідування Олексія Навального є одним з прикладів репресій та переслідування громадян Російської Федерації, які активно долучаються до політичного життя, показує політичну корупцію і зловживання владою представниками авторитарного режиму”,- йдеться в резолюції.

У ній підкреслюється, що дії проти Навального мали одну мету – зробити неможливим його участь у виборах і змусити припинити опозиційну діяльність.

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Сейм РП закликав владу РФ припинити репресії щодо Навального і його співпрацівників і негайно звільнити затриманих. Крім того, нижня палата польського парламенту вимагає від влади Росії провести “об’єктивне розслідування” у справі спроби отруєння Навального і “покарати виконавців”. Крім того, Сейм закликав владу Росії поважати базові права своїх громадян, що виникають з прийнятих Росією актів міжнародного права.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" у кінці серпня минулого року.

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18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ВВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту. Навальний закликав своїх прибічників виходити на вулиці російських міст. У російському МВС пригрозили адміністративною відповідальністю всім, хто поширює заклики брати участь у несанкціонованих акціях на підтримку Олексія Навального 23 січня.