МВС Росії пригрозили агітаторам протестів, що плануються на 23 січня

У російському МВС пригрозили адміністративною відповідальністю всім, хто поширює заклики брати участь у несанкціонованих акціях на підтримку Олексія Навального 23 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ РФ Олександра Горового.

"У нас є для цього всі правові підстави - до самого факту проведення цього заходу притягнути до адміністративної відповідальності всіх, хто закликає очно, в інтернеті, шляхом розсилки письмових звернень. Пленум Верховного суду №28 від червня 2018 року, ст. 10 Федерального закону №54 дозволяє нам це робити", - сказав Горовий.

Цю заяву він зробив на розширеній підсумковій колегії Головного управління МВС Москви. За його словами, територіальні підрозділи вже готуються забезпечити громадський порядок на акціях найближчої суботи.

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Як повідомлялося, сьогодні, 21 січня Генпрокуратура Росії вже зазначила, що в інтернеті поширюються заклики до участі 23 січня в "незаконних масових заходах". Тим, хто до цього закликає, винесені прокурорські застереження про неприпустимість порушення закону.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" у кінці серпня минулого року.

18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ВВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.

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Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання щодо зміни Навальному умовного строку на реальний перенесли з 29 січня на 2 лютого.