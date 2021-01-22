МВС Росії пригрозили агітаторам протестів, що плануються на 23 січня
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ РФ Олександра Горового.
"У нас є для цього всі правові підстави - до самого факту проведення цього заходу притягнути до адміністративної відповідальності всіх, хто закликає очно, в інтернеті, шляхом розсилки письмових звернень. Пленум Верховного суду №28 від червня 2018 року, ст. 10 Федерального закону №54 дозволяє нам це робити", - сказав Горовий.
Цю заяву він зробив на розширеній підсумковій колегії Головного управління МВС Москви. За його словами, територіальні підрозділи вже готуються забезпечити громадський порядок на акціях найближчої суботи.
Як повідомлялося, сьогодні, 21 січня Генпрокуратура Росії вже зазначила, що в інтернеті поширюються заклики до участі 23 січня в "незаконних масових заходах". Тим, хто до цього закликає, винесені прокурорські застереження про неприпустимість порушення закону.
Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" у кінці серпня минулого року.
18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ВВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.
Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання щодо зміни Навальному умовного строку на реальний перенесли з 29 січня на 2 лютого.