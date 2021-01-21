Прессекретаря Навального затримали у Москві

У Москві затримана прессекретар Олексія Навального Кіра Ярмиш.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Твіттері.

«Проїхали повз цілий автозамен, припаркований біля мого будинку. Цілий автобус пригнали мене затримувати», - написала Ярмиш.

Вона додала, що адвокату не дали поїхати разом з нею в машині.

Раніше російська поліція затримала співробітників Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь і Георгія Албурова.

Як повідомляв Укрінформ, 20 і 21 січня поліцейські влаштували масовий обхід співробітників ФБК, журналістів і активістів, яких застерігають від участі в мітингах 23 січня.

17 січня Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

Суд призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання щодо зміни Навальному умовного строку на реальний перенесли з 29 січня на 2 лютого.