Прессекретаря Навального затримали у Москві
Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Твіттері.
«Проїхали повз цілий автозамен, припаркований біля мого будинку. Цілий автобус пригнали мене затримувати», - написала Ярмиш.
Вона додала, що адвокату не дали поїхати разом з нею в машині.
Раніше російська поліція затримала співробітників Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь і Георгія Албурова.
Як повідомляв Укрінформ, 20 і 21 січня поліцейські влаштували масовий обхід співробітників ФБК, журналістів і активістів, яких застерігають від участі в мітингах 23 січня.
17 січня Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.
Суд призначив йому 30 діб арешту.
Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання щодо зміни Навальному умовного строку на реальний перенесли з 29 січня на 2 лютого.