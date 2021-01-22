Лідери ЄС оголосили вимогу до російської влади негайно звільнити Навального

Глави держав і урядів країн ЄС, які у четвер провели зустріч в режимі телеконференції, звернулися до російської влади із вимогою поважати громадянські права російського опозиціонера Олексія Навального та негайно звільнити його з ув’язнення.

Текст відповідної заяви у четвер ввечері під час пресконференції за підсумками віртуального саміту оголосив Президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми засуджуємо арешт Олексія Навального російською владою. Права пана Навального повинні повною мірою та безумовно поважатися. Ми закликаємо Росію звільнити його негайно, і забезпечити його безпеку. Ми очікуємо, що Росія терміново розпочне незалежне та прозоре розслідування атак на його життя, та буде повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї, щоб забезпечити незалежне міжнародне розслідування», - сказав Шарль Мішель.

Як вже повідомлялося, російський опозиційний політик Олексій Навальний 17 січня повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську, і був відразу затриманий російською владою. У відділку поліції підмосковного міста Хімки наступного дня відбувся «суд» над російським опозиціонером, який виніс рішення про арешт Олексія Навального на термін у 30 діб.

21 січня Європейський Парламент прийняв резолюцію у зв’язку з арештом Олексія Навального, в якій запропонував Євроінституціям ґрунтовно переглянути стосунки між ЄС і Російською Федерацією, а також негайно зупинити будівництво газопроводу «Північний потік -2»