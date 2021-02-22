В ЄС готують нові санкції проти Росії через справу Навального - МЗС Австрії

Євросоюз готується запровадити нові санкції проти влади РФ через заміну опозиціонеру Олексію Навальному умовного терміну на реальний.

Про це заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag міністр закордонних справ Австрії Александер Шелленберг, передає Укрінформ із посиланням на DW.

Зазначається, що це може відбутися під час зустрічі очільників дипвідомств країн ЄС завтра, 22 лютого. Ймовірно, обмеження стосуватимуться фізичних осіб та організацій. Санкції мають ввести за допомогою нового механізму Євросоюзу, мета якого – карати порушників прав людини.

Австрійський урядовець заявив, що очікує на "широку більшість" в підтримці санкцій серед країн-членів блоку. Водночас він додав, що деякі особи змогли застосувати юридичні механізми для викреслення себе зі списків через брак необхідних доказів.

Нагадаємо: нещодавно Московський міський суд визнав законним рішення суду першої інстанції замінити Олексію Навальному умовний термін позбавлення волі на реальний по справі "Ів Роше". Опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2 роки та 5 місяців.

Пізніше Навального визнали винним у справі про наклеп на ветерана Другої світової війни Гната Артеменка. Опозиціонеру призначили штраф у розмірі 850 тисяч рублів.

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