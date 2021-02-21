Євросоюз обговорить реакцію на відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ – Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель констатував відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ щодо звільнення опозиціонера Олексія Навального й анонсував обговорення міністрами закордонних справ ЄС у відповідь дій у зв'язку з цим.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

«Російські суди продовжують ігнорувати рішення ЄСПЛ у справі Олексія Навального. З міністрами 27 країн ЄС ми обговоримо дії ЄС на засіданні Ради міністрів закордонних справ у понеділок», - заявив Боррель.

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Як повідомлялося, Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння його в Росії «Новачком». 2 лютого російський суд замінив політику умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Навальний повинен відбути в колонії 2 роки і 8 місяців.

Після цього в Росії пройшли кілька масових вуличних акцій протесту прихильників Навального. Понад 10 тисяч їх учасників були затримані, багатьох відправили під арешт. 11 лютого МВС РФ заявило про порушення 90 кримінальних справ після протестів у січні-лютому.

Європейський суд з прав людини застосував правило 39 Регламенту суду, зажадавши від російського уряду негайно звільнити Навального.

Фото: College of Europe in Natolin