Сенат Польщі закликав Євросоюз посилити санкції проти Росії

Верхня палата парламенту Польщі засудила агресивну політику Москви та закликала Євросоюз запровадити нові санкції проти Росії.

Відповідну резолюцію підтримали 98 сенаторів, двоє утрималися, проти не голосував ніхто, передає кореспондент Укрінформу.

“Євросоюз разом з міжнародною демократичною спільнотою має зробити стратегічні висновки з тривалої агресивної політики нинішнього керівництва Російської Федерації. Вільний світ більше не може дипломатично мовчати щодо брутального порушення громадянських справ”,- ідеться в резолюції.

При цьому вказується, що “є докази участі російської влади у спробі вбивства Олексія Навального бойовою отруйною речовиною”. Як зазначається, російський суд відправив Навального до в’язниці під політичним тиском, а багатотисячні протести на його захист було брутально придушено, демонстрантів масово арештовували.

Порушення прав людини і політичне керування системою судочинства в Росії набирають обертів, наголошується в резолюції. А вислання Москвою трьох європейських дипломатів, зокрема польського, є “однозначним свідченням реалізації стратегії ескалації конфлікту у внутрішньому і зовнішньому вимірах”.

“У цій ситуації Сенат очікує, що Рада ЄС у закордонних справах розширить санкції проти влади Російської Федерації”, - зазначається в документі.

Як повідомлялося, глави МЗС країн Євросоюзу на засіданні в понеділок, 22 лютого, можуть узгодити нові персональні санкції проти посадовців РФ у контексті справи Навального.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснив візит до Москви, аби, серед іншого, обговорити ситуації навколо арешту Навального та жорстокого придушення протестів на його підтримку. Європейський дипломат стикнувся з обструкцією та провокаціями російської сторони. Зокрема, під час візиту було повідомлено про оголошення персонами non grata трьох дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції, які, на переконання Москви, брали участь у протестах. Берлін, Варшава і Стокгольм пішли на дзеркальні кроки, заявивши про вислання російських дипломатів.