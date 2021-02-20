Сенат Польщі закликав Євросоюз посилити санкції проти Росії
Відповідну резолюцію підтримали 98 сенаторів, двоє утрималися, проти не голосував ніхто, передає кореспондент Укрінформу.
“Євросоюз разом з міжнародною демократичною спільнотою має зробити стратегічні висновки з тривалої агресивної політики нинішнього керівництва Російської Федерації. Вільний світ більше не може дипломатично мовчати щодо брутального порушення громадянських справ”,- ідеться в резолюції.
При цьому вказується, що “є докази участі російської влади у спробі вбивства Олексія Навального бойовою отруйною речовиною”. Як зазначається, російський суд відправив Навального до в’язниці під політичним тиском, а багатотисячні протести на його захист було брутально придушено, демонстрантів масово арештовували.
Порушення прав людини і політичне керування системою судочинства в Росії набирають обертів, наголошується в резолюції. А вислання Москвою трьох європейських дипломатів, зокрема польського, є “однозначним свідченням реалізації стратегії ескалації конфлікту у внутрішньому і зовнішньому вимірах”.
“У цій ситуації Сенат очікує, що Рада ЄС у закордонних справах розширить санкції проти влади Російської Федерації”, - зазначається в документі.
Як повідомлялося, глави МЗС країн Євросоюзу на засіданні в понеділок, 22 лютого, можуть узгодити нові персональні санкції проти посадовців РФ у контексті справи Навального.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснив візит до Москви, аби, серед іншого, обговорити ситуації навколо арешту Навального та жорстокого придушення протестів на його підтримку. Європейський дипломат стикнувся з обструкцією та провокаціями російської сторони. Зокрема, під час візиту було повідомлено про оголошення персонами non grata трьох дипломатів з Німеччини, Польщі та Швеції, які, на переконання Москви, брали участь у протестах. Берлін, Варшава і Стокгольм пішли на дзеркальні кроки, заявивши про вислання російських дипломатів.