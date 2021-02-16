ЄС в березні може ввести нові санкції проти РФ через справу Навального - журналіст

Європейський союз може схвалити санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним та іншими порушеннями прав людини у березні цього року.

Як передає Укрінформ із посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Ріхарда Йозвяка, над санкціями почали працювати минулого тижня.

"Санкції ЄС в роботі з минулого тижня. Вони не будуть готові до засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яку відбудеться 22 лютого. Тоді буде якась політична домовленість", - написав Йозвяк.

EU human rights sanctions related to the imprisonment of #Navalny in the works since last week. Will not be ready at the EU foreign affairs council on 22 Feb but there will some sort of political agreement then with legal adoption likely before #EUCO in March. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 15, 2021

За словами журналіста, зараз варто чекати на певну політичну домовленість щодо санкцій проти Росії, а офіційне схвалення заходів, ймовірно, відбудеться на саміті Європейського союзу в березні 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння «Новічком». 2 лютого суд замінив політику умовний термін у «справі Ів Роше» на реальний - він повинен відбути в колонії 2 роки та 8 місяців.

23-го і 31 січня, а також 2 лютого після оголошення рішення суду по всій Росії пройшли акції на підтримку Навального. Силовики затримали щонайменше 11 тисяч учасників демонстрацій.