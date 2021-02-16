ЄС в березні може ввести нові санкції проти РФ через справу Навального - журналіст

ЄС в березні може ввести нові санкції проти РФ через справу Навального - журналіст

Укрінформ
Європейський союз може схвалити санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним та іншими порушеннями прав людини у березні цього року.

Як передає Укрінформ із посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Ріхарда Йозвяка, над санкціями почали працювати минулого тижня.

"Санкції ЄС в роботі з минулого тижня. Вони не будуть готові до засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яку відбудеться 22 лютого. Тоді буде якась політична домовленість", - написав Йозвяк.

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За словами журналіста, зараз варто чекати на певну політичну домовленість щодо санкцій проти Росії, а офіційне схвалення заходів, ймовірно, відбудеться на саміті Європейського союзу в березні 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння «Новічком». 2 лютого суд замінив політику умовний термін у «справі Ів Роше» на реальний - він повинен відбути в колонії 2 роки та 8 місяців.

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23-го і 31 січня, а також 2 лютого після оголошення рішення суду по всій Росії пройшли акції на підтримку Навального. Силовики затримали щонайменше 11 тисяч учасників демонстрацій.

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