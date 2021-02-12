Протести у РФ: комісар Ради Європи вимагає пояснень щодо масових репресій

У Раді Європи вимагають від російської влади пояснення причин масових затримань і застосування насильства проти мирних демонстрантів на недавніх акціях протесту.

Про це йдеться у листі комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович до міністра внутрішніх справ РФ Сергія Лаврова, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Звертаюся до вас із метою обговорити деякі питання в галузі прав людини у зв'язку з роботою правоохоронних органів під час демонстрацій, що проходили у багатьох містах Росії в останні кілька тижнів... Мене турбує те, що робота органів правопорядку під час зазначених протестних акцій не відповідала міркуванням охорони громадського здоров'я. Я також занепокоєна безпрецедентною кількістю затриманих по всій Росії під час недавніх демонстрацій», - зазначила Міятович.

На її думку, попри те, що проведення цих великомасштабних акцій протесту не було погоджено з російською владою, вони залишалися переважно мирними, що накладало на владу зобов'язання забезпечити дотримання права людей на свободу зібрань, закріплене у ст. 11 Європейської конвенції з прав людини.

У листі повідомляється, що за даними незалежного проєкту «ОВД-Инфо», який спеціалізується на моніторингу публічних заходів, 23 січня правоохоронні органи затримали щонайменше 4033 осіб, у тому числі 49 журналістів, у 125 містах Росії. 31 січня як мінімум 5754 учасників протесту, в тому числі 91 журналіст, були затримані у 86 містах по всій РФ. 2 лютого російська влада затримала щонайменше 1463 осіб у десяти містах.

«Багато журналістів, правозахисники і спостерігачі з-поміж представників громадянського суспільства також повідомляли, що співробітники правоохоронних органів здійснювали свавільні арешти під час акцій протесту незалежно від поведінки демонстрантів. У зв'язку з цим... я роблю запит з вимогою роз'яснень і ваших коментарів щодо застосовуваних МВС правил, методів та інструкцій, що стосуються розгону мирних зібрань і позбавлення свободи мирних демонстрантів», - зазначила комісар Ради Європи.

Також Міятович заявила, що особливо занепокоєна численними повідомленнями про надмірне застосування насильства проти мирних демонстрантів співробітниками органів правопорядку. Як зазначається у листі, правозахисні організації зареєстрували щонайменше 132 випадки, коли окремі особи, включаючи десятьох журналістів, були побиті або дістали травми, в тому числі серйозні.

Як повідомлялося, у багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального із закликами до відставки Путіна. Силовики жорстоко розганяли демонстрації, застосовуючи спецзасоби.

17 січня Навального затримали в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво", коли він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новичок" наприкінці серпня 2020 року.

2 лютого суд замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, він повинен відбути три з половиною роки позбавлення волі з вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

Фото: DW