Отруєння Навального: як у ЄС оцінюють візит Борреля до Росії

Реакція Росії на озвучені під час візиту до Москви високого представника ЄС месиджі є свідченням того, що Жозеп Боррель зміг точно донести до Кремля позицію ЄС щодо отруєння та арешту Олексія Навального, а також поведінки РФ в Європі та світі.

Про це заявив у Брюсселі на брифінгу речник ЄС Пітер Стано,повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Головним завданням (візиту - ред.) було доставити чіткі та тверді послання від ЄС у справі пана Навального та щодо стану наших відносин, про роль та поведінку Росії в Європі. Ці послання доставлено. Ми бачили це по російській реакції - як був організований візит, як була проведена пресконференція, у тому, що саме говорив пан Лавров (міністр закордонних справ РФ - ред.), і через те, що російська влада зробила проти європейських дипломатів. Все це є дуже чітким індикатором, у якому напрямку хоче рухатися Росія», - зауважив Стано.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності нових санкцій проти Росії, речник ЄС зазначив, що дискусія про можливі шляхи реагування на останні події в РФ триває між країнами-членами, але цей процес є конфіденційним. Водночас важливо, що після візиту високого представника ЄС до Москви країни Євросоюзу мають конкретний ґрунт для дискусії.

«Завтра відбудеться дискусія з цього приводу в Європейському парламенті. Ця тема буде предметом наступної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, що відбудеться 22 лютого, а також під час зустрічі лідерів ЄС у березні. Вони мають вирішити, які наслідки може мати ця ситуація», - наголосив Стано.

Він зауважив, що під час спільної з високим представником ЄС пресконференції у Москві глава МЗС РФ Сергій Лавров не сказав нічого нового, а лише повторив традиційні тези російської влади щодо дій Євросоюзу.

«Всі, хто хотів, зрозуміли, що сказав під час пресконференції високий представник ЄС. У тому, що сказав Лавров, дійсно, не було нічого нового. Це російське сприйняття того, що робить Європейський Союз, а також дезінформація, як частина російського репертуару. Для високого представника ця пресконференція не була платформою для обговорення або конфронтації, оскільки він є дипломатом, використовує інші зустрічі й нагоди», - наголосив Стано, відповідаючи на запитання, чому Боррель не дав негайної публічної відповіді неприйнятним випадам російського міністра на адресу ЄС.

Водночас речник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу зауважив, що президент Єврокомісії "була докладно поінформована про мету візиту віцепрезидента ЄК - високого представника ЄС до Москви і висловила йому повну підтримку".

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Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснив візит до Москви з метою обговорення з російською стороною ситуації щодо замаху на життя й арешту Олексія Навального, жорстокого придушення протестів на його підтримку, а також інших проблемних питань у двосторонніх відносинах між ЄС і РФ напередодні стратегічної дискусії щодо цього в форматі Європейської Ради у березні поточного року.

Під час візиту європейський дипломат стикнувся з обструкцією з боку приймаючої сторони, включаючи дії з ознаками інформаційної провокації під час спільної пресконференції, заборону на зустріч з Навальним, а також демонстративне рішення про депортацію з Росії трьох західних дипломатів під приводами «несумісної діяльності», про яке високий представник ЄС дізнався із соціальних мереж просто під час переговорів.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв про «безпідставність» санкцій ЄС проти Росії та «відсутність доказів» участі російської влади у замаху на життя Навального. Він також звинуватив ЄС у втручанні у внутрішні справи сусідів та назвав ЄС «ненадійним партнером».

Високий представник ЄС у блозі за підсумками візиту дійшов висновку, що Росія чітко висловила небажання поновлювати конструктивні відносини з ЄС, вбачає для себе екзистенційну загрозу у демократичних цінностях та віддаляється від Європи.