Росія прогресивно від’єднує себе від Європи - Боррель після візиту до Москви

Нещодавній візит Високого представника ЄС Жозепа Борреля до Росії засвідчив, що офіційна Москва не захотіла скористатися цією нагодою для встановлення конструктивних відносин з ЄС, вбачає у демократичних цінностях екзистенційну загрозу для себе та продовжує віддалятися від Європи.

Як повідомляє Укрінформ, про це у своєму блозі за підсумками візиту написав сам Високий представник ЄС Жозеп Боррель. Повний текст оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Я здійснив поїздку цього (минулого – ред.) тижня, виходячи із принципової дипломатії, щоб з’ясувати, чи зацікавлена російська влада у вирішенні відмінностей та у зміні на протилежне негативного тренду у наших відносинах. Реакція, яку я зустрів, наочно вказує на інший напрямок. Таким чином, ЄС буде зобов’язаний зважити на ширші наслідки та окреслити шлях уперед. Ми на перехресті. Головні параметри геополітичного ландшафту на 21 століття були окреслені», - зауважив Високий Представник ЄС.

Він нагадав, що головною метою його візиту до Москви було обговорити із російськими представниками стан складних двосторонніх відносин між ЄС і Росією, які залишалися напруженими протягом кількох років. Ці відносини псувалися ще більше подіями, що пов’язані із отруєнням, арештом та ув’язненням російського опозиціонера Олексія Навального, а також масовими арештами тисяч людей, що взяли участь у демонстраціях на його підтримку.

ЄС мав намір донести до російського керівництва свою принципову позицію щодо цих подій та зважити на їх перспективи напередодні майбутнього обговорення двосторонніх відносин між ЄС і Росією у форматі Європейської ради.

Високий представник ЄС зауважив, що організація «агресивної» пресконференції та депортація трьох дипломатів ЄС під час його візиту стали ознакою, що російська влада не захотіла скористатися цією нагодою, щоб встановити більш конструктивний діалог з ЄС.

«Хоча це не було повністю несподіваним, це гідно жалю, смію зазначити, з точки зору російської стратегічної перспективи. Як ЄС, ми будемо зобов’язані окреслити наслідки, уважно відобразити напрямки, за якими ми хочемо розвивати наші відносини з Росією, та слідувати їм разом та рішуче», - сказав Боррель.

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Він повідомив, що під час переговорів найвища напруга виникла саме в той час, коли Високий представник ЄС довів до російської сторони заклик Євросоюзу негайно та без додаткових умов звільнити Навального та провести повне та неупереджене розслідування замаху на його вбивство. Ці вимоги відповідають міжнародним зобов’язанням Росії у сфері дотримання прав людини, тож не можуть розглядатися як втручання у її «внутрішні справи».

«Ми також обговорили конфлікти у нашому найближчому сусідстві, і я наполягав на активізації та повному виконанні Мінських угод, на повазі до територіальної цілісності України. Я також наголосив на необхідності відповісти на заклик народу Білорусі, – який був гучним і зрозумілим вже протягом шести місяців, - вільно обрати свого Президента. Повага до територіальної цілісності Грузії, ситуація у Нагорному Карабаху, кризи в Сирії і в Лівії також були серед питань, яких ми торкнулися під час розгляду наших проблемних відносин, де Росія та ЄС частіше мають різні точки зору. Під час обговорення я підкреслив, що всі зобов’язання в рамках ОБСЄ мають дотримуватися, включаючи повагу до територіальної цілісності», - поінформував Високий представник ЄС.

За його словами, під час перемовин з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим порушувалися також питання щодо ймовірної співпраці у вирішенні глобальних викликів, таких як пандемія COVID-19, кліматична криза, ситуація в регіоні Арктики, багатостороннє співробітництво в рамках Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) навколо ядерної програми Ірану, врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Як зауважив Боррель, однією із цілей його візиту було визначення саме тих сфер, де ЄС і Росія можуть співпрацювати, та в яких є можливим певне поновлення довіри. Але зустрічі з міністром Лавровим засвідчили неприйняття такої позиції в Росії. Вже під час візиту європейська сторона з соціальних мереж дізналась про висилку з Росії трьох західних дипломатів за надуманими та безпідставними звинуваченнями, і пряме прохання Високого представника ЄС до російського міністра переглянути це рішення не мало результату.

«Я повернувся в Брюссель з великим занепокоєнням щодо перспектив розвитку російського суспільства та геостратегічного вибору Росії… Схоже, Росія прогресивно від’єднує себе від Європи та бачить у демократичних цінностях екзистенційну загрозу для себе… Ми обговоримо ці проблеми з міністрами закордонних справ ЄС. Як завжди, країнам-членам належить вирішувати, якими можуть бути наступні кроки, і, так, це може включати санкції. У цьому сенсі ми маємо додатковий інструмент, завдяки щойно ухваленому в ЄС санкційному режиму з прав людини», - написав Боррель.

Як повідомлялося, 4-6 лютого Високий представник ЄС Жозеп Боррель здійснив візит до Москви на запрошення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Головною метою візиту була звірка принципових позицій у проблемних відносинах між ЄС і Росією напередодні стратегічного розгляду політики ЄС щодо Росії, який відбудеться у березні поточного року на рівні глав держав та урядів ЄС.

22 лютого ці ж питання, а також підсумки візиту Високого представника ЄС до Росії, будуть розглянуті під час Ради міністрів ЄС із закордонних справ.