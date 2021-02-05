Євросоюз оновив «терористичний список»

Рада ЄС оновила сьогодні так званий «терористичний список», який включає осіб та установи, на які поширюються обмежувальні заходи у рамках боротьби з тероризмом.

Як повідомляє Укрінформ, такі інформація оприлюднена у п’ятницю на сайті Європейської Ради.

«14 осіб та 21 група/установа, що включені до цього переліку, є суб’єктами заморожування фондів та інших фінансових ресурсів в Євросоюзі. Установам Євросоюзу також заборонено надавати у їх розпорядження фонди та економічні ресурси», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Євросоюз заснував «терористичний список» у 2001 році на виконання Резолюції РБ ООН 1373/2001, що була прийнята після терористичних атак у США 11 вересня 2001 року.

Рада ЄС регулярно, принаймні, раз на пів року, переглядає цей перелік, на основі обміну інформацією між країнами ЄС та на підставі нових факті та даних щодо осіб та установ, що включені до «терористичного списку».

Цей режим санкцій не включає обмежувальні заходи проти Аль-Каїди та Ісламської держави, санкції проти яких регламентуються окремими резолюціями РБ ООН та окремими рішеннями Ради ЄС.

Як повідомлялося, Євросоюз проводить послідовну політику у галузі боротьбі з тероризмом. Заходи в її рамках включають не лише координацію правоохоронних та антитерористичних органів країн-членів, але також роз’яснювальну роботу та соціальні заходи, спрямовані на зменшення простору для поширення радикалізму серед європейців.