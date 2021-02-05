Лавров заявив Боррелю, що у відносинах Росії та Євросоюзу «відсутня нормальність»

Глава МЗС РФ Сергій Лавров, відкриваючи переговори з високим представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем заявив, що головна проблема у відносинах Росії і Євросоюзу "відсутність нормальності".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТАСС.

«Звісно ж, головна проблема, з якою ми всі стикаємося, - це відсутність нормальності у відносинах між Росією і Європейським союзом, між двома найбільшими гравцями на євразійському просторі. Це, звісно, нездорова ситуація, яка не приносить блага нікому», - сказав Лавров.

Російські ЗМІ також уточнюють, що Лавров заявив про готовність "відповідати на будь-які запитання, які ви маєте намір поставити на сьогоднішніх переговорах". За його словами, "назріло і вже перезріло питання про необхідність докладного, чесного огляду" у відносинах Росії і Євросоюзу, зокрема тих, які Боррель "планує загострити".

Раніше Боррель повідомив, що планує обговорити з Лавровим з-поміж іншого Україну, іранську ядерну проблему, боротьбу з коронавірусом, а також ситуацію з арештом російського опозиційного лідера Олексія Навального і переслідуванням громадянського суспільства.

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Жозеп Боррель сьогодні розпочав візит до Москви із зустрічі з представниками російської громадянської спільноти. Напередодні він рішуче засудив вирок, який 2 лютого був винесений московським судом Навальному, і закликав до негайного звільнення політика і висловив бажання зустрітися з Навальним. Мосміськсуд заявив, що зможе дати дозвіл на зустріч лише за рішенням суду.

Як повідомлялося, Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, цей російський опозиціонер повинен відбути три з половиною роки позбавлення волі, з вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).