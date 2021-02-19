Україна знову проситиме ЄС розширити «кримські» санкції проти Росії - Кулеба

Україна найближчим часом звернеться до Європейського Союзу з проханням застосувати новий санкційний механізм за порушення прав людини в окупованому Криму.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, 19 лютого.

Він зазначив, що остання хвиля російських репресій щодо кримських татар в окупованому Криму буде темою для обговорення на засіданні Генеральної асамблеї ООН 23 лютого, а 18 лютого МЗС розпочало підготовку для комунікації з Європейським Союзом з цього питання.

"Ще минулого року я закликав ЄС застосувати санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим. Ми будемо послідовно наполягати на тому, що нові санкції мають бути запроваджені саме за такі порушення прав людини. Тому вже незабаром, можливо, навіть сьогодні я підпишу ці документи. Ми знову звернемося до Європейського союзу з таким проханням", - сказав Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого в окупованому Криму з 4-ї години ранку проходили масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров після проведення слідчих заходів у їхніх помешканнях були доставлені в УФСБ Криму. Родичам слідчі заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом незаконних обшуків та затримання громадян. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Україна винесе питання чергових обшуків і затримань в окупованому Криму на розгляд сесії Генеральної асамблеї ООН у ході дебатів з пункту порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", яка відбудеться 23 лютого.