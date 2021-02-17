ФСБ провела обшуки в семи будинках кримських татар, є затримані

В окупованому Криму ФСБ провела обшуки в семи будинках кримських татар у Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі. Мінімум п'ятеро людей затримали.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"З четвертої години ранку в Криму проходять нові масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі Криму. Наразі «Кримська солідарність» має інформацію про проведення слідчих заходів у семи домоволодіннях. Ленура Сейдаметова, Тимура Ялкабова, Азамата Еюпова, Шихаметова Яшара і Абдулборія Махамадамінова вже затримали співробітники ФСБ після проведення слідчих заходів у їхніх будинках", - йдеться в повідомленні.

За відомостями активістів, обшуки за місцем проживання Ернеста Ібрагімова й Олега Федорова тривають.

Повідомляється, що родичам на місцях проведення слідчих заходів слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

Серед затриманих є активісти «Кримської солідарності» і проекту для дітей політв'язнів «Кримське дитинство». Азамат Еюпов - учасник протестної акції кримських татар на Красній площі в Москві у липні 2019 року.

Юридичну допомогу затриманим надаватимуть адвокати Сіяр Панич, Ліля Гемеджі, Юнус Рефат, Марлен Халіков, Еміль Курбедінов і Тарас Омельченко.

Фото: Кримська солідарність