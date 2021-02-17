Окупанти вночі прийшли з обшуками в домівки до кримських татар - Чубаров

У окупованому Криму в ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ прийшла з обшуками в будинки кримських татар.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у фейсбуці, передає Укрінформ.

За його інформацією, обшуки почалися о 4 ранку і наразі тривають.

"Поки відомо про 5 обшуків - в Бахчисараї 2 обшуки, по одному - в містах Сімферополі та Білогорську, ще один обшук відбувається у селі Заповітне Советского району", - написав Чубаров.

Тим часом "Кримська солідарність" повідомила, чиї будинки обшукали окупанти.

Раніше у Криму відбулися обшуки у кримських татар в Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті.