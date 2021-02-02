У Росії за ґратами - 109 українських політв’язнів

На територіях тимчасово окупованого Криму і Росії знаходяться 109 українських політв'язнів.

Про це у ефірі “Крим. Реалії” заявила Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

“На сьогодні 109 осіб знаходяться в місцях несвободи (у окупованому Криму і РФ), і з них 33 особи - в окупованому Криму”, - сказала Денісова.

За її даними, з тих 33 українських політв'язнів, які наразі перебувають у АРК, 2 - відбувають покарання, 30 осіб — у СІЗО і одна особа — під судом.

Денісова також поінформувала, що інші 76 осіб- знаходяться у РФ, частина з них — відбуває покарання, частина — у СІЗО.

Відповідаючи на питання, які категорії громадян найчастіше потрапляють під політичне переслідування, український омбудсман уточнила, що із цих 109 осіб 75 — це кримські татари.

Як повідомлялося, Денісова заявляла, що з початку січня кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла й наразі становить 267 осіб.