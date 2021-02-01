Для адвокатів кримських політв'язнів створюють правозахисну мережу

Центр громадянських свобод виступив з ініціативою створення правозахисної мережі для підтримки адвокатів, яких переслідують за захист політв'язнів окупованого Криму.

Про це під час онлайн-зустрічі громадського об'єднання Кримська солідарність розповіла глава правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, передає кореспондент Укрінформу.

"Цього року ми почали працювати над створенням нової правозахисної мережі, яка об'єднує адвокатів у різних країнах і будується на принципах солідарності та підтримки колег у Криму, які страждають від переслідувань тільки за те, що здійснюють свою професійну адвокатську діяльність", - повідомила Матвійчук.

За її словами, в майбутньому Центр громадянських свобод планує сконцентрувати свою діяльність "як на міжнародних правозахисних кампаніях, так і на окремих кейсах незаконно засуджених політв'язнів, аби отримати необхідні правові рішення в міжнародних організаціях".

"Але також особливу увагу ми будемо приділяти колективним солідарним діям адвокатів у різних країнах. Цей інструмент раніше ніким і ніколи не використовувався, і ми сподіваємося, що з його допомогою зможемо вплинути на ситуацію", - зазначила правозахисниця.

Вона повідомила, що Центр громадянських свобод з 2014 року займається моніторингом ситуації в окупованому Криму при "тісній роботі з ООН, Радою Європи та Євросоюзом".

"Ці міжнародні організації не можуть тут і зараз вплинути на ситуацію, не можуть вплинути на те, щоб несправедливість негайно припинилася і політв'язнів було звільнено, тому ми змінили свою стратегію і на додаток до своєї роботи почали побудову міжнародних правозахисних мереж та ініціювали різні правозахисні кампанії", - підкреслила Матвійчук.\

Центр громадянських свобод було засновано у Києві в 2007 році для просування і впровадження цінностей прав людини в Україні та на території колишнього Радянського Союзу. Його основними завданнями, зокрема, є документування випадків політичних переслідувань у Криму і міжнародних злочинів на Донбасі; участь в різних програмах міжнародної солідарності.