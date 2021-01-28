Здоров'я політв'язнів: активісти повідомляють про зростання порушень у Криму

Здоров'я політв'язнів: активісти повідомляють про зростання порушень у Криму

Укрінформ
Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ) зафіксував у 2020 році 138 випадків порушень права на здоров'я стосовно політв'язнів Криму, що перевищує цей показник за два попередні роки.

Про це повідомляє сайт Кримськотатарського ресурсного центру, передає Укрінформ.

«За 2020 рік зафіксовано 138 випадків порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я, 111 з яких - стосовно кримських татар. Цей показник перевищує минулорічні за аналогічний період: 2019 року було зафіксовано 134 випадки порушень, 2018-го - 57», - йдеться в повідомленні.

Протягом звітного періоду аналітики КРЦ постійно фіксували випадки ненадання належної медичної допомоги в місцях утримання під вартою.

За даними громадської організації, в умовах коронавірусної пандемії не всі політв'язні були забезпечені засобами індивідуального захисту, що призводило до погіршення стану їхнього здоров'я.

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Крім цього, наголошують у КРЦ, були зафіксовані випадки примусового переведення затриманих кримчан до психіатричної лікарні, що також є порушенням права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я.

Правозахисники нагадали, що ненадання своєчасної та належної медичної допомоги прирівнюється до нелюдського та такого, що принижує гідність, поводженню і є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Згідно з даними моніторингу КРЦ, 2020 року в Криму було зафіксовано 52 обшуки, 280 затримань, 92 випадки допитів, опитувань і «бесід», 252 факти арешту, з яких 47 - нові, 189 - продовження термінів тримання під вартою, 16 - вироки політв'язням. Право на справедливий суд у Криму було порушено в 424-х випадках.

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