Здоров'я політв'язнів: активісти повідомляють про зростання порушень у Криму

Про це повідомляє сайт Кримськотатарського ресурсного центру, передає Укрінформ.

«За 2020 рік зафіксовано 138 випадків порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я, 111 з яких - стосовно кримських татар. Цей показник перевищує минулорічні за аналогічний період: 2019 року було зафіксовано 134 випадки порушень, 2018-го - 57», - йдеться в повідомленні.

Протягом звітного періоду аналітики КРЦ постійно фіксували випадки ненадання належної медичної допомоги в місцях утримання під вартою.

За даними громадської організації, в умовах коронавірусної пандемії не всі політв'язні були забезпечені засобами індивідуального захисту, що призводило до погіршення стану їхнього здоров'я.

Крім цього, наголошують у КРЦ, були зафіксовані випадки примусового переведення затриманих кримчан до психіатричної лікарні, що також є порушенням права на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я.

Правозахисники нагадали, що ненадання своєчасної та належної медичної допомоги прирівнюється до нелюдського та такого, що принижує гідність, поводженню і є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Згідно з даними моніторингу КРЦ, 2020 року в Криму було зафіксовано 52 обшуки, 280 затримань, 92 випадки допитів, опитувань і «бесід», 252 факти арешту, з яких 47 - нові, 189 - продовження термінів тримання під вартою, 16 - вироки політв'язням. Право на справедливий суд у Криму було порушено в 424-х випадках.