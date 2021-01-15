Суд у РФ підтвердив продовження на пів року арешту п'ятьом кримським татарам

Російський апеляційний суд залишив чинним рішення про продовження арешту на пів року п'ятьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомляє у Фейсбуку Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Сьогодні в Третьому апеляційному суді міста Сочі пройшов розгляд скарг адвокатів на продовження строків тримання під вартою фігурантам другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Джемілю Гафарову, Ремзі Бекірову, Енверу Аметову, Аліму Карімову і Тофіку Абдулгазієву», - йдеться в повідомленні.

За словами адвокатів, які брали участь у засіданні разом зі своїми підзахисними по відеоконференцзв'язку з «верховного суду» Криму і СІЗО Сімферополя, рішення суду було очікуваним.

«Суд працював, як конвеєр, виділяючи по пів години на процес, не даючи висловити свою позицію», - зазначив адвокат Едем Семедляєв.

Коментуючи продовження арешту інвалідові другої групи Джемілю Гафарову, він сказав, що стан його здоров'я з кожним днем ​​погіршується. «Його тут повільно вбивають», - вважає адвокат.

Захист у своїх доводах вказував на те, що «рішення суду будується на припущеннях, а слідчі органи утримують кримських татар протягом майже двох років у нелюдських умовах».

У своїх клопотаннях адвокати зазначили, що утримання політв'язнів у слідчому ізоляторі порушує міжнародне право, зокрема, норми Четвертої Женевської конвенції.

Обвинувачені також виступили з промовою, заявивши, що жодних терористичних дій не вчиняли, а навпаки, проводиться «державний терор стосовно них і їхніх родин, щодо народу».

Крім того, за словами адвоката Едема Семедляєва, повідомляє Кримська солідарність, сьогодні стало відомо, що фігурантів однієї з п'ятірок другої сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» - Акіма Бекирова, Сейтвелі Сейтабдієва, Рустема Сейтхалілова, Ескендера Сулейманова й Асана Янікова - незаконно етапували з Криму в Ростов-на-Дону.

Нагадаємо, 25 кримськотатарських громадських активістів - Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджіт Абдурахманов, Яшар Муедінов, Білял Адилов, Джеміль Гафаров, Риза Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раім Айвазов - обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, яка визнана в Росії терористичною, але діє без обмеження на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання Кримська солідарність. Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації, передбачає до довічного позбавлення волі). Решта - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації - до 20 років позбавлення волі). Усім фігурантам справи було також пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (приготування до насильницького захоплення влади, санкція - до 10 років позбавлення волі).