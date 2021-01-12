Україна вимагає від РФ скасувати вироки кримським татарам у «білогірській справі»

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із засудженням Південним окружним військовим судом РФ трьох громадян України у справі так званої білогірської групи Хізб ут-Тахрір за сфабрикованими звинуваченнями.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства.

«Зазначені вироки є черговим доказом використання російської судової системи, яка не має нічого спільно з правосуддям, для продовження політики переслідувань кримських татар та придушень будь-яких ознак інакомислення в окупованому Криму», - зазначила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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Українські дипломати вимагають від РФ скасувати рішення суду і негайно звільнити Енвера і Різу Омерових, Айдера Джаппарова, а також усіх незаконно утримуваних громадян України.

У МЗС закликали міжнародну спільноту засудити застосування РФ політичних переслідувань проти громадян України, а також посилити політико-дипломатичний тиск з метою звільнення незаконно затриманих нею українців та кримських татар.

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Як повідомлялося, 11 січня в Ростові-на-Дону відбулося завершальне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим. Прокурори запросили для них великі строки ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову - 19 років у колонії суворого режиму, його синові Різі - 13 років, Джаппарову - 18 років.

Всі троє — жителі Білогірського району Криму, які були затримані 10 червня 2019 року. Їх обвинувачують у «здійсненні терористичної діяльності» та участі в діяльності ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".