На Керченському мосту майже всю ніч утримували понад 100 кримських татар

Близько 120 кримськотатарських активістів, які їхали з Криму у Ростов-на-Дону на оголошення вироку у "справі Білогірської групи Хізб ут-Тахрір", майже всю ніч утримували на Керченському мосту співробітники російської ДПС.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"Цієї ночі на посту ДПС ДІБДР близько дев'яти годин незаконно утримувалися близько 120 осіб - без гарячих напоїв, їжі, при мінусовій температурі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кримські татари з Бахчисарая, Судака та Білогірська були заблоковані на Кримському мосту і не могли проїхати в Ростов-на-Дону. Співробітники забирали документи для перевірки, фотографували паспорта громадян.

За даними правозахисників, затриманим кримським татарам близько 6-ї ранку почали по черзі повертати документи - паспорта та технічні паспорти на транспортні засоби.

На Керченському мосту утримували понад 100 кримських татар / Фото: Кримська солідарність, Фейсбук

"Але їхати в Ростов-на-Дону активісти все одно не можуть. Їм дозволяють їхати тільки в одному напрямку - до Криму. У зворотному випадку, машини заганяють у спеціальний відстійник для транспортних засобів", - підкреслюється у повідомленні.

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Як повідомлялося, суд у Ростові-на-Дону 12 січня о 10.00 планує оголосити вирок у "справі Білогірської групи Хізб ут-Тахрір".

Для трьох обвинувачених громадян України прокурори запросили великі терміни ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову - 19 років у колонії суворого режиму, його синові Різе Омерову - 13 років, Айдеру Джаппарову - 18 років.

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Всі троє - жителі Білогірського району Криму, затримані 10 червня 2019 року. Їх звинувачують у «здійсненні терористичної діяльності» та участі у діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір.

Фото: КС