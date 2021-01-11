Правозахисники закликають посилити санкції проти РФ за переслідування активістів у Криму

Правозахисні організації України оприлюднили заяву із закликом засудити дії Росії щодо переслідування активістів в окупованому Криму і посилити санкції проти держави-окупанта.

Про це правозахисна організація "ZMINA" повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Закликаємо міжнародні організації та уряди демократичних держав засудити дії РФ, посилити санкційний тиск і сприяти забезпеченню роботи незалежних моніторингових місій в Криму», - йдеться у дописі.

Водночас правозахисники звертаються до української влади з закликом розробити й затвердити комплексне законодавство на підтримку українських політв'язнів.

«Закликаємо українську владу розслідувати переслідування українців в Криму, розробити й затвердити комплексне законодавство на підтримку українських політв'язнів, а також гармонізувати українські закони з положеннями міжнародного права, запровадивши відповідальність за злочини проти людяності та воєнні злочини, які вчиняються на окупованих українських територіях», - зазначають підписанти.

За даними організації ZMINA, наразі понад 100 українських політв'язнів перебувають у тюрмах РФ та окупованого нею Криму. Понад 70 з них є кримськотатарськими мусульманами, які зазнають кримінального переслідування за очевидно сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі та екстремізмі.

Заяву підписали Центр прав людини ZMINA, Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, Центр громадянських свобод, Крим-SOS, Кримська правозахисна група, Медійна ініціатива за права людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Регіональний центр прав людини.

Як повідомлялося, 11 січня в Ростові-на-Дону відбулося заключне засідання суду над громадянами України Енвером і Різою Омеровими, а також Айдером Джаппаровим. Політв'язні виступили з останнім словом, а в найближчі дні їм винесуть вирок.

Прокурори запросили для них великі строки ув'язнення: 59-річному Енверу Омерову – 19 років у колонії суворого режиму, його синові Різі – 13 років, Джаппарову – 18 років.

Всі троє, жителі Білогірського району Криму, були затримані 10 червня 2019 року. Їх звинувачують у «здійсненні терористичної діяльності» і участі у діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір.