У російському суді з останнім словом виступлять фігуранти «білогірської справи» - Чубаров

У понеділок в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону (Росія) відбудеться заключне засідання по білогірської "справі Хізб ут-Тахрір", у ході якої очікується винесення вироків кримським татарам Еневеру Омерову, Різе Омерову і Айдеру Джеппарову.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в Фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Очікується, що сьогодні і, швидше за все, в наступні кілька днів, безпідставно звинувачені в "здійсненні терористичної діяльності" кримські татари виступлять з останнім словом, після чого їм будуть винесені вироки", - написав Чубаров.

Голова Меджлісу зазначив, що в сукупності для кримських татар звинувачення вимагає 50 років позбавлення волі.

"Отже, російські карателі вимагають у сукупності 50 років позбавлення волі в умовах колонії суворого режиму трьом кримським татарам, чия "вина" полягає лише в тому, що вони люблять свою землю, свій народ, дотримуються канонів Ісламу - віри своїх предків і залишаються громадянами України", - відзначає він.

Чубаров в черговий раз закликав звільнити в'язнів Кремля.

Як повідомлося, в Криму проводиться флешмоб на підтримку фігурантів даної справи. Свої фотографії в підтримку кримських татар громадському об'єднанню Кримська солідарність надіслали понад 1000 осіб.

Раніше, 28 грудня, засідання Південного окружного військового суду, в ході якого фігуранти білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" повинні були виступити з останнім словом, скасували через хворобу судді Романа Сапрунова.

10 червня 2019 роки після обшуків в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах були затримані 8 осіб: Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месут, Ленур Халілов, Риза Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь в діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації Хізб ут-Тахрір. 23 грудня 2020 року під час судового засідання в Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону прокурори вимагали 19 років колонії суворого режиму, з них 3 роки - у в'язниці, 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення, для Енвера Омерова і 13 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням 6 місяців після звільнення, для Ризи Омерова. Айдеру Джеппарова - 18 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, 1 рік і 2 місяці обмеження після звільнення.