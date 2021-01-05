Обвинувачення проти кримських татар в тероризмі побудовані на брехні - політв'язень Гафаров

Фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», інвалід 2-ї групи Джеміль Гафаров зміг ознайомитися лише з 38 з 57 томів кримінальної «справи», побудованої, за його словами, на брехні і фальсифікації.

Про це в Фейсбуці, цитуючи "Листа з неволі" Джеміля Гафарова, повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

"Я, як і багато хлопців, за весь період ознайомився з 38 томами справи з 57. Видно, що всі справи, всі обвинувачення зліплені нашвидкуруч, з грубими порушеннями, і ніхто не несе відповідальності за це правове беззаконня, за умисно сфабриковане обвинувачення", - написав Гафаров.

За його словами, погана організація ознайомлення, плутанина в матеріалах, що розміщені в 57 томах, суцільна фальсифікація і брехня, викладені в них, "говорять про відсутність якогось здорового глузду у звинуваченні нас в тероризмі, в участі в терористичній організації, в підготовці до насильницького захоплення влади і зміни конституційного ладу Російської Федерації".

Політв'язень вважає, що з метою "якнайшвидше відправити нас по таборах" слідство незаконно розділило 25 обвинувачених у цій "справі" на 5 "п'ятірок" і безпідставно називає їх "організованою групою".

Як розповів Гафаров, в ніч на 30 грудня після виявлення нібито у одного з тих, хто вибув з камери, COVID-19 адміністрація СІЗО без будь-яких роз'яснень закрила камеру на карантин, скасувавши не тільки суди, прогулянки і зустрічі з адвокатом, а й консультації лікарів та можливість придбання медпрепаратів.

За словами Гафарова, зараз він продовжує готуватися до суду та етапування з Криму в Ростов-на-Дону.

"Ми продовжуємо готуватися до етапування в Ростов, готуємося до судів, знаємо, що це - важка боротьба за свою невинуватість, якої хочуть нас позбавити. Ми впевнені в своїй правоті, ми не винні, нас безпідставно засуджують, нас насильно і незаконно тримають під вартою, незважаючи ні на вік, ні на здоров'я, ні на відсутність реальних фактів обвинувачення", - написав політв'язень.

Джеміль Гафаров має II групу інвалідності і, за заявою українського омбудсмена Людмили Денісової, "не може утримуватися в місцях несвободи, де йому не забезпечують проведення жодного медичного обстеження і не надають належної медичної допомоги".

Гафаров був затриманий співробітниками ФСБ Росії 27 березня 2019 року під час масових облав у помешканнях активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всіх заарештованих обвинувачують в участі у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".