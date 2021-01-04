Кримського татарина, який хворів на COVID-19 у російській колонії, ще на 15 діб залишили у ШІЗО

Українському політв'язню Теймуру Абдуллаєву, який перебуває у ВК-2 в башкирському місті Салаваті і там захворів на COVID-19, 28 грудня, після закінчення десятиденного терміну ШІЗО, продовжили перебування там ще на 15 діб.

Про це розповіла кореспондентові Укрінформу мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.

«Сьогодні наш адвокат приходив у колонію до Теймура. Йому сказали, що управління працює офіційно з 11 січня, а доки оперчастина не має права оформляти пропуск адвокату. Але при цьому повідомили, що Теймур Абдуллаєв у ШІЗО, з 28 грудня він покараний ще на 15 діб!» - розповіла Абдуллаєва.

Вона нагадала, що через два місяці виповниться рік, як Теймур був етапований до ВК-2 в Салаваті. При цьому «він навіть не бачив зону, його відразу видворяють у штрафний ізолятор». «Можете ви собі уявити, невдовзі рік, і майже весь час в ШІЗО? Поза ним всього 26 днів - і то в СУТ (камера «суворих умов тримання», - ред.)», - каже мати політв'язня.

Раніше вона повідомляла, що 16 грудня її сину Теймуру Абдулаєву, який захворів у колонії на коронавірус, зробили повторний тест, і результат був негативний. У зв'язку з цим вважали, що він знову здоровий, і вивели з карантину, де Абдуллаєв перебував з високою температурою приблизно з початку грудня. Далі, з 18 грудня, Теймура знову, вкотре, перевели в штрафний ізолятор - на десять днів.

Як повідомляв Укрінформ, в кінці листопада Діляра Абдуллаєва, мати українського політв'язня в РФ Теймура Абдуллаєва, оприлюднила інформацію, що тест її сина на коронавірус виявився позитивним. У той час він перебував в ШІЗО ВК-2 м.Салават у Башкортостані. Потім з'явилася інформація, що Теймура помістили в карантин, де перебувають інші хворі на COVID-19.

Раніше засудженого у сфабрикованій "справі Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймура Абдуллаєва тримали в штрафному ізоляторі російської колонії 141 день. 12 серпня 2020 р. стало відомо, що його перевели в СУТ (камеру з суворими умовами тримання). Але після цього його знову неодноразово поміщали в ШІЗО.

Як повідомлялося, Абдуллаєв отримав 16 років і 6 місяців позбавлення волі, плюс 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брат Узеїр - 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Вирок обом політв'язням був залишений чинним після розгляду апеляційної скарги у Верховному суді РФ, який лише на пів року зменшив строки кожному з них.

ПЦ "Меморіал" визнав всіх засуджених у першій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" політв'язнями.