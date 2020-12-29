Суд у РФ почав попереднє слухання у справі «другої сімферопольської групи»

Суд у Ростові-на-Дону (РФ) провів попереднє слухання щодо першої п'ятірки «другої сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір».

Про це у Фейсбуку повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«У цю групу, за рішенням слідчої групи УФСБ Криму, увійшли Ремзі Бекіров, Різа Ізетов, Раїм Айвазов, Шабан Умеров, Фарход Базаров», - йдеться у повідомленні.

Загалом у цій справі проходять двадцять п'ять кримських татар, яких суд перед завершенням досудового слідства розділив на п'ять груп.

Як повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов, попереднє слухання пройшло в закритому режимі, фігуранти й адвокати брали участь у ньому за допомогою відеозв'язку із СІЗО Сімферополя.

«Під час судового засідання було пред'явлено низку клопотань, у тому числі про повернення справи прокурору. Рішення щодо заявлених клопотань, а також питання, пов'язане з продовженням запобіжного заходу, будуть оголошені завтра о 9.30 ранку», - розповів Шейхмамбетов.

Як повідомлялося, 25 кримськотатарських громадських активістів обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір», визнаної в РФ терористичною організацією.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання Кримська солідарність. Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації, карається аж до довічного позбавлення волі). Решта - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації, санкція передбачає до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам було також пред'явлене обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (приготування до насильницького захоплення влади, до 10 років позбавлення волі).