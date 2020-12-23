У Росії починається суд над найчисленнішою групою кримських політв'язнів

У російському Ростові-на-Дону розпочинається судовий процес щодо 25 фігурантів другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір», які входять до найбільшої групи кримських політв'язнів.

Про це в Фейсбуці інформує Кримська солідарність, повідомляє Укрінформ.

«У Ростові-на-Дону розпочинається судовий процес у справі найбільшої групи політв'язнів Криму, яка складається з 25 осіб. Майже всі вони - активісти «Кримської солідарності», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що троє з обвинувачених є громадськими журналістами, один - Різа Ізетов - громадським правозахисником.

Фото: crimean-solidarity.org

Дати попередніх судових засідань у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону призначені на 28, 29 і 30 грудня, у зв'язку з чим «суддя вже по черзі сповіщає всіх адвокатів у справі».

Як уже повідомлялося, після закінчення слідства «суд» у Криму розділив «другу сімферопольську групу» на п'ять частин. При цьому «справи» щодо всіх фігурантів знаходяться у провадженні одного судді Південного окружного військового суду - Тимура Машукова.

Адвокат Олексій Ладін назвав створення п'яти цих груп «квазіюридичною процедурою», вважаючи, що судові процеси будуть ускладнені тим, що кожного свідка доведеться допитувати по п'ять разів.

Адвокат Ліля Гемеджи зверталася зі скаргою до прокуратури з приводу виділення справи, в якій фігурує двадцять п'ять підсудних, в п'ять окремих проваджень. У своїй скарзі захисниця назвала таке рішення формальним, немотивованим і необ'єктивним.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, наразі всі 25 фігурантів «справи» перебувають у Криму. Передбачається, що найближчим часом їх етапують до Ростова-на-Дону.

25 кримськотатарських громадських активістів обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, визнаної в Росії терористичною.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання Кримська солідарність.

Шабан Умеров, Аким Бекіров, Різа Ізетов, Фарход Базаров і Раїм Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації), яка передбачає довічне позбавлення волі. Решта - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації) - до 20 років позбавлення волі. Всім фігурантам справи було також висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (Приготування до насильницького захоплення влади) - до 10 років позбавлення волі.