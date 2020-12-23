Двох кримських татар хочуть запроторити на 18 і 19 років - окупанти «шиють» теракт

У середу на засіданні Південного окружного військового суду російський прокурор вимагає для фігурантів Білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір» вироки від 13 до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це в Фейсбук повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Сьогодні в Південному окружному військовому суді почалися дебати сторін у «справі Білогірської групи» з Криму. Прокурор Волков просив визнати винними та призначити покарання у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму фігурантам справи «Хізб ут-Тахрір» Айдеру Джаппарову, Ризі та Енверу Омеровим», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Енверу Омерову держобвинувачення просить призначити 19 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки - у в'язниці, 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення. Його сину Омерову Ризі - 13 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, з обмеженням 6 місяців після звільнення. Джаппарову Айдеру - 18 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в'язниці, 1 рік і 2 місяці обмеження після звільнення.

Кримським татарам інкримінують організацію та участь у діяльності партії "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України та більшості країн організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.

Згідно з матеріалами справи, повідомляє Кримська солідарність, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до здійснення терористичних дій. У обвинувачення відсутні будь-які докази, які свідчать про намагання повалення конституційного ладу РФ і захоплення влади. Матеріали справи містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні та політичні теми.

18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій є заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів даної кримінальної справи.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів Білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір» політичними в'язнями та вимагав їх негайного звільнення.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня 2019 року в Білогірському районі окупованого Росією Криму заарештували трьох осіб. Енвер Омеров (1961 р.н.) був затриманий дорогою в м. Ростов-на-Дону, де мало відбутися судове засідання щодо його зятя, фігуранта першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Ісмаїлова. Також після проведеного в будинку обшуку цього ж дня був затриманий його син - Риза Омеров (1988 р.н.) і житель селища Зуя - Айдер Джаппаров (1980 р.н.).

Фото: Кримська солідарність, Фейсбук