Політв'язня Абдуллаєва, який хворів на COVID-19, знову відправили до ШІЗО

Українського політв'язня Теймура Абдуллаєва, який перебуває у ВК-2 в башкирському місті Салаваті і там захворів на COVID-19, знову відправили в ШІЗО.

Про це розповіла Укрінформу мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.

«Додзвонилася, нарешті, в колонію, де знаходиться мій син Теймур. Поспілкувалася телефоном з черговою частиною і спецвідділом колонії. І від них дізналася, що Теймура знову помістили в ШІЗО!», - розповіла Абдуллаєва.

За її словами, в середу 16 грудня Теймуру Абдулаєву зробили повторний тест на коронавірус, і результат був негативний. У зв'язку з цим вважають, що він знову здоровий, і вивели з карантину, де Абдуллаєв перебував приблизно з початку грудня після високої температури і виявлення у нього коронавірусу. Далі, з 18 грудня, Теймура знову, вкотре, перевели до штрафного ізолятора - на десять днів.

«Тому я хочу звернутися до українського омбудсмена Людмили Денісової, щоб вона знову зосередилася на цьому питанні, як мінімум, відправила в Росію запит про стан здоров'я мого сина. Після такої важкої хвороби - і людину замість меддопомоги знову видворено в ШІЗО. Що це, якщо не катування? Вважаю це злочином», - каже мати політв'язня.

Вона також повідомила, що 9 грудня відправила Теймуру та Узеїру Абдулаєву (її старший син також перебуває в Салаваті, тільки у ВК-16) посилки з вітамінами і ліками.

Як повідомляв Укрінформ, в кінці листопада Діляра Абдуллаєва, мати українського політв'язня в РФ Теймура Абдуллаєва, оприлюднила інформацію, що тест її сина на коронавірус виявився позитивним. У той час він перебував у ШІЗО ВК-2 м.Салават у Башкортостані. Потім з'явилася інформація, що Теймура помістили в карантин, де знаходяться інші хворі COVID-19.

Раніше засудженого за сфабрикованою "справою Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймура Абдуллаєва тримали в штрафному ізоляторі російської колонії 141 день. 12 серпня 2020 р. стало відомо, що його перевели до СУТ (камери з суворими умовами тримання). Але після цього його знову неодноразово поміщали в ШІЗО.

Як повідомлялося, Абдуллаєв отримав 16 років і 6 місяців позбавлення волі, плюс 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брат Узеїр - 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Вирок обом політв'язням було залишено чинним після розгляду апеляційної скарги у Верховному суді РФ, який лише на пів року зменшив строки кожному з них.

ПЦ "Меморіал" визнав усіх засуджених за першою сімферопольською "справою Хізб ут-Тахрір" політв'язнями.