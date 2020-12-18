Російський суд заборонив відкритий процес у «третій бахчисарайській справі»

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону не допустив на засідання у «справі третьої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір» родичів обвинувачених і журналістів, хоча зала суду це дозволяла.

Про це заявив адвокат Назім Шейхмамбетов на відео, опублікованому на сторінці "Кримської солідарності" в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Судове засідання проходило у великій залі. На думку захисту, була можливість розсадити всіх охочих з огляду на необхідні заходи для недопущення поширення коронавірусної інфекції, однак суд не прийняв доводи захисту і відмовив у задоволенні клопотання про допуск на судове засідання слухачів, у тому числі близьких родичів і представників ЗМІ», - сказав Шейхмамбетов.

За словами адвоката, його підзахисний Рустем Сейтмеметов розповів, що його «перевели зі спецблоку, тепер він перебуває в загальній камері, й у нього є окреме ліжко-місце». Наявність вільних спальних місць є серйозною проблемою в слідчих ізоляторах РФ, уточнив захисник.

Він також сказав, що у його підзахисного «істотно погіршився зір». «Але ця проблема супроводжує всіх, хто перебуває в СІЗО, оскільки у людей кардинально змінилися умови життя, немає можливості дивитися на далекі відстані та завжди незадовільне освітлення», - прокоментував адвокат.

Як повідомлялося, 11 березня 2020 року в помешканнях кримських татар пройшли обшуки, ініційовані співробітниками ФСБ, в результаті яких було затримано п'ятьох осіб: Енвера Мустафаєва, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова, Рустема Сейтмеметова. Всім їм інкримінується стаття 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації).