Росія блокує в Криму понад 20 українських сайтів, серед них - Укрінформ

Укрінформ серед 20 українських онлайн-медіа, які продовжують блокувати на території окупованого Криму.

Про це у Фейсбуці повідомляє Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

"Згідно з результатами дослідження, мінімум 11 провайдерів у 8 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 20 українських медіа. Це сайти Укрінформ, Цензор.нет, QHA, След.нет, Інформаційний опір, UAinfo, Blackseanews, Апостроф, Головне, Громадське радіо, Центр журналістських розслідувань, Лівий берег, Подробиці, Стрічка, ТонеТо, ТСН, Українська правда, РБК Україна, Дзеркало тижня, Херсон Daily", - йдеться в повідомленні.

Також повністю заблоковані сайти Міністерства з питань реінтеграції ТОТ України, Меджлісу кримськотатарського народу, сайти Лінедн, "Свідків Єгови" й організації "Хізб ут-Тахрір".

Сайти прокуратури АРК та м.Севастополя недоступні в одного провайдера з одинадцяти.

Як заявили в КПГ, постійне блокування російськими провайдерами провідних українських незалежних онлайн-медіа порушує право жителів окупованого півострова на безперешкодний доступ до інформації.

Зокрема, вважають правозахисники, в умовах поширення пандемії COVID-19 обмеження Росією життєво необхідної інформації, "створює додаткові ризики для життя і здоров'я жителів Криму".

Як повідомляв Укрінформ, у грудні сигнал українських FM-радіостанцій зафіксований лише в семи з 19 населених пунктів на півночі Криму, тоді як у вересні цього року українське мовлення було доступне в 12 населених пунктах.